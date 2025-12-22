Disque Denúncia pede informações sobre PM condenado por estuprar e matar sobrinho no RS em 2016.

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta segunda-feira (22) um cartaz para auxiliar nas investigações das Inteligências da Polícia Militar do Rio (SSI/PMERJ) e da Central de Inteligência do Rio Grande do Sul, a fim de obter informações que levem à localização e prisão do criminoso Jeverson Olmiro Lopes Goulart, de 60 anos, que foi sentenciado a 46 anos de prisão por estuprar, matar e simular o suicídio do próprio sobrinho de 12 anos. A informação mais recente é de que o PM estava no apartamento onde mora, no bairro de Copacabana, Zona Sul do Rio, onde acompanhou o julgamento, no fim de outubro deste ano.

O fato ocorreu em novembro de 2016, na residência da família, localizada na zona sul de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul/RS. Na ocasião, Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves, de apenas 12 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça, no quarto que dividia com o tio. A arma utilizada pertencia ao réu, tenente da Reserva da Brigada Militar do RS, segundo a acusação, Jeverson teria cometido ato libidinoso contra o sobrinho e, para encobrir o crime, efetuou o disparo enquanto a vítima dormia. Posteriormente, um bilhete de despedida, supostamente escrito por Andrei, foi encontrado pela mãe dele. Para o Ministério Público, a escrita era falsa e o réu teria tentado manipular a cena para simular um suicídio da criança.

O Conselho de Sentença concluiu que o réu Jeverson Olmiro, é culpado das acusações imputadas a ele, de homicídio duplamente qualificado e estupro de vulnerável. A pena fixada é de 46 anos de prisão em regime fechado. Contra ele consta um mandado de prisão, expedido pela 1ª Vara do Júri de Porto Alegre/RS, Espécie de prisão: Decorrente de condenação não transitada em julgado, que respondeu o processo em liberdade. Ele já é considerado um foragido da Justiça e diante da sentença condenatória e considerando a recente decisão do STF no julgamento foi determinado desde logo a execução provisória da pena do acusado.

.O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre sobre a localização Jeverson Olmiro, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido--