Martín Anselmi ganha força para assumir como treinador do Botafogo

Na busca por um treinador, John Textor, dono da Saf do Botafogo, realizou uma entrevista com o argentino Martín Anselmi, nesta segunda-feira (22). A negociação entre clube e técnico avançou, mas ainda há debates como vínculo de contrato e salários a serem pagos.

Textor e Anselmi conversaram de forma virtual e o estilo de jogo ofensivo do argentino, agrada a diretoria alvinegra.

Mesmo confiante com a conversa, John Textor, manterá o planejamento de entrevistar outros candidatos para o cargo de Davide Ancelotti. O empresário norte-americano deve decidir pelo contratado o mais rápido possível, existindo a possibilidade do treinador ser anunciado já nesta terça-feira (23).

Aos 40 anos, Anselmi foi demitido do Porto após eliminação da equipe na primeira fase da Copa do Mundo de Clubes. Antes, o argentino passou pelo Cruz Azul-MÉX, Independiente del Valle-EQU e Unión La Calera-CHI. Ele chegou a ter uma experiência no futebol brasileiro como auxiliar técnico de Miguel Ángel Ramírez no Internacional em 2021.