Homem morre atropelado na RJ-106, em Rio do Ouro, São Gonçalo

Um homem morre e outro fica ferido em atropelamento no Rio do Outro - Foto: Divulgação

Um homem morre e outro fica ferido em atropelamento no Rio do Outro - Foto: Divulgação

Um homem morreu após ser atropelado na madrugada desta quarta-feira na Avenida Eugênio Borges, no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo. A ocorrência foi registrada na pista sentido Maricá.

Leia também:

Mulher acusa jogador de futebol de agressão durante confusão em bar no Rio

Guarda Ambiental apreende caranguejos comercializados irregularmente na Praia de Itaipu



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o chamado para atendimento ao atropelamento foi feito por volta das 5h. Ao chegarem ao local, as equipes constataram o óbito de André Santos, de 54 anos, que não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo os Bombeiros, outra vítima, identificada como Marcos Pereira, de 27 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. O estado de saúde dele não foi divulgado até o momento.

As circunstâncias do atropelamento ainda serão apuradas. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.

O corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.