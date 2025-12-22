Operação Barricada Zero remove barricadas em São Gonçalo e Itaboraí nesta segunda-feira
Ao todo, 25 comunidades recebem a ação na capital, Duque de Caxias, São João de Meriti, Itaguaí, São Gonçalo e Itaboraí
O Governo do Estado avança com a Operação Barricada Zero nesta segunda-feira (22/12), em seis municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Na capital, a ação para remover barreiras em vias ocorre nos bairros de Jacarepaguá, Bangu, Realengo, Vila Kennedy, Ilha do Governador, Bonsucesso e Olaria.
Ao todo, 25 comunidades recebem a operação do Governo do Rio, que também atua em Duque de Caxias, na Vila Operária, em São João de Meriti, em Itaguaí com operação em Brisamar, Sem Terra, Cação, Carvão, Engenho e Ueda, em São Gonçalo, nas localidades de Anaia e Jóquei e em Itaboraí, nas comunidades Itambi, Manilha, Novo Horizonte, Gebara, Apolo e Vila Brasil.
Coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), a Operação Barricada Zero segue de forma contínua e estratégica, com monitoramento permanente das áreas atendidas, retorno imediato das equipes sempre que necessário e ampliação das frentes de trabalho, garantindo a liberação definitiva das vias e a circulação segura da população.
Locais atendidos pela Operação Barricada Zero nesta segunda-feira (22/12):
Rio de Janeiro:
Zona Oeste:
Jacarepaguá
Bangu/Realengo (Batan, Vila Vintém, Minha Deus, Batanzinho)
Vila Kennedy
Zona Norte:
Ilha do Governador (Barbante, Pixunas, Bancários e João Teles)
Bonsucesso (Mandela, Arará e Leopoldo Bulhões)
Olaria
Duque de Caxias
Vila Operária
São João de Meriti
Itaguaí
Brisamar, Sem Terra, Cação, Carvão, Engenho e Ueda.
São Gonçalo
Anaia e Jóquei
Itaboraí
Itambi, Manilha, Novo Horizonte, Gebara, Apolo e Vila Brasil