PM apreende fuzil durante operação em Itaboraí

A ação da Polícia Militar tem objetivo de remover barricadas

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 22 de dezembro de 2025 - 10:47
Fuzil apreendido no Complexo da Reta Velha, em Itaboraí
Um fuzil foi apreendido durante uma operação da Polícia Militar de estabilização para remoção de barricadas no Complexo da Reta Velha, em Itaboraí, na manhã desta segunda-feira (22).

A ação militar busca restaurar a livre circulação de pedestres e veículos e também inibir a atuação de grupos criminosos que usam as barricadas para dificultar o acesso dos policiais à comunidade.

De acordo com a Polícia Militar, o fuzil foi localizado em meio às buscas realizadas na ação. O caso foi registrado, e o material apreendido foi levado para a delegacia, onde a ocorrência continuará sendo investigada.

