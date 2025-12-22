MC Daniel tem shows cancelados no Revéillon após polêmicas envolvendo sua paternidade

Após as recentes repercussões envolvendo a vida do cantor MC Daniel, dois shows do artista, que estavam programados para acontecer no período do réveillon, foram cancelados pelos responsáveis.

A administração da Ilha de Fernando de Noronha cancelou o show do artista, que iria acontecer na virada de ano novo. A decisão foi anunciada por meio de nota oficial publicada nas redes sociais do governo local, que citou “repercussões recentes” envolvendo o artista como motivo para a retirada da atração da programação.

Segundo o comunicado, o cancelamento leva em conta os valores associados ao evento. “A decisão foi tomada em razão de repercussões recentes que vão de encontro aos princípios de responsabilidade social que norteiam as ações desta administração, especialmente por se tratar de um evento que celebra a diversidade, a convivência harmoniosa e o espírito de renovação que marca o réveillon em Fernando de Noronha”, afirmou a administração da Ilha.

Leia também

Filho de Viih Tube e Eliezer sofre queimadura de 2º grau; Entenda

Sabrina Sato revela desejo de morar em Itacoatiara: 'Estou completamente apaixonada'



Enquanto isso, a prefeitura de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, também cancelou o show de MC Daniel marcado para o dia 3 de janeiro. A apresentação era parte da programação do Festival de Verão de Ubatuba.

A prefeita Flávia Pascoal (PL) postou a frase "mexeu com uma, mexeu com todas" ao anunciar o cancelamento. Em seguida, compartilhou um post dizendo o seguinte: "A organização do Festival de Verão de Ubatuba informa: o show do artista MC Daniel, previsto para o dia 03/01, foi CANCELADO".

O cantor de 27 anos passou a ser alvo de críticas nas redes sociais desde outubro. Os questionamentos envolvem boatos sobre o pagamento de despesas relacionadas ao seu filho Rás, de dez meses, fruto do relacionamento com a influenciadora Lorena Maria, 26. O assunto ganhou ainda mais visibilidade após a divulgação de mensagens que indicariam uma suposta traição durante a gravidez.

A equipe jurídica do artista nega qualquer irregularidade e afirma que ele cumpre integralmente suas obrigações financeiras com o filho. Em nota, a assessoria informou que os gastos mensais ultrapassam R$ 38 mil, incluindo aluguel do imóvel onde Lorena e Rás moram, profissionais de apoio, plano de saúde e outras despesas.

Lorena, por sua vez, contesta a versão. Segundo a influenciadora, após o término, o cantor passou a pagar apenas a babá, há cerca de três meses. “Os R$ 38 mil que ele fala é o total da casa que ele alugou pra família morar, junto com a babá que ele começou a pagar e é só isso”, declarou.