BBB 26: Primeira chamada agita as redes sociais com novidade no elenco; Veja!

Faltam poucos dias para a estreia do BBB 26, que acontece no dia 12 de janeiro e promete muitas novidades. Na última sexta-feira (19), Tadeu Schmidt apareceu na primeira chamada da nova temporada do reality show. Interpretando um cientista, o apresentador prometeu entregar uma edição "explosiva".

Como já foi revelado anteriormente, Tadeu reforçou que o público terá um importante papel durante o BBB 26. "O segredo está no principal elemento dessa fórmula: você. Vamos em busca de um BBB explosivo? Tive uma ideia: que tal você e todo Brasil como mais poder do que nunca, escolhendo metade dos participantes?", questionou.

Além de reforçar as cinco Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil, que irão definir os Pipocas, Tadeu Schmidt trouxe mais alguns spoilers. "Dá para adicionar mais itens nessa fórmula, não acha? Um novo "Sincerão", três Big Fones, o maior prêmio da história". O valor estimado ultrapassa a marca de R$ 3 milhões.

Além disso, outra novidade é que, além dos Pipocas, o reality do próximo ano também contará com Camarotes e Veteranos, grupo formado por ex-participantes do Big Brother Brasil. "Tudo e todos juntos em um único espaço, sob enorme pressão, até que… ‘boom’, explode", disse o apresentador.

Os internautas não demoram para comentar a chamada. "Estou tremendo com esse anúncio. Vai ser uma edição icônica", comentou um fã da atração. "Acho que os bons tempos do programa voltaram. Ainda bem", destacou um segundo.