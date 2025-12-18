Manhã de confrontos entre policiais e criminosos deixa dois presos e três veículos apreendidos em SG; Vídeo

A meta da operação é desarticular a cadeia do crime - Foto: Reprodução de vídeo

Moradores do Complexo do Feijão e da Comunidade do Abacatão, em São Gonçalo, viveram um início de manhã de caos devido à execução da Operação Torniquete na região. Durante a operação policial, criminosos atacaram os agentes com tiros e iniciou-se um confronto. Ainda não há informações sobre feridos.

A nova fase da operação foi deflagrada por equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) e da 73ª DP (Neves). Até o momento, há dois presos e três veículos apreendidos.





De acordo com as investigações, as comunidades em questão funcionam como "quartel-general" do braço do Comando Vermelho, sendo destes pontos estratégicos que os criminosos saem para agir, além de serem locais para onde diversos veículos roubados são levados, transformando as comunidades em polo de receptação.

Nesta manhã, os policiais cumprem mandados de prisão e realizam diligências para coletar informações de inteligência, reforçando investigações em andamento. A meta é desarticular a cadeia do crime.