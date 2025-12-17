Polícia Civil prende homem que perseguiu a atriz Isis Valverde por mais de 20 anos

A Polícia Civil prendeu um homem que perseguia a atriz Isis Valverde havia mais de 20 anos. Ele foi detido no condomínio em que mora a famosa, no bairro do Joá, na Zona Sudoeste do Rio. Segundo a polícia, desde janeiro o homem passou a apresentar um comportamento invasivo e obsessivo, por isso a atriz procurou as autoridades e um inquérito foi instaurado para investigar o caso. A ação foi realizada por agentes da Delegacia Antissequestro (DAS).

Cristiano Rodrigues Kellermann, de 43 anos, é apontado pela polícia, como natural do Rio Grande do Sul e costumava vir ao Rio de Janeiro para perseguir a atriz. Os agentes descobriram que ele ficava hospedado em hotéis e usava carros de aplicativo para acompanhar a rotina da vítima.

De acordo com as investigações, Cristiano chegou a contratar um detetive particular para obter dados pessoais da atriz, como telefone e endereço. Em depoimento, ele admitiu perseguir a atriz havia mais de 20 anos e relatou diversas tentativas de aproximação, inclusive no próprio ambiente de trabalho da atriz.

Aos policias, Cristiano admitiu que perseguia a vítima e afirmou estar "apaixonado" por ela. Foi descoberto também, que ele já havia ido por três vezes no condomínio onde a atriz mora, em uma dessas ocasiões a polícia chegou a ser acionada, mas ao chegar no local ele já havia fugido.

Em nota, Isis Valverde se pronunciou sobre o caso e agradeceu ao trabalho policial. "Fui informada sobre a prisão de um homem que vinha me perseguindo há anos. Agradeço o trabalho das autoridades, especialmente da Delegacia Antissequestro (DAS), pela rápida intervenção. Minha prioridade é a segurança da minha família e de todos ao meu redor", disse ela.

Segundo a polícia, foi realizado o cerco tático e Cristiano foi autuado em flagrante pelo crime de perseguição.