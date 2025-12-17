Operação integrada é montada e localiza foragido da justiça no Rio

Uma operação de inteligência envolvendo policiais militares da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI/PMERJ), GAECO de Minas Gerais, 34º BPM (Magé) e a 66ª DP (Piabetá), com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), resultou na prisão de um homem foragido da justiça e também acusado de integrar o grupo que controla o tráfico de drogas no Morro do Dendê, na Ilha do Governador.

Para surpresa dos policiais, o acusado usava duas identidades. Numa, aparece como Matuzalem Pereira Carvalho, nome que consta em seu mandado de prisão, como foragido da justiça de Minas Gerais, com de vulgo Celular ou Coquinho, de 58 anos. Na outra identidade ele aparece como Isael José Severo, de 56 anos. Os documentos tinham filiações diferentes.

A prisão do foragido da justiça aconteceu na tarde da última terça-feira (16), na bairro de Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense. O preso é natural de Cataguases, em Minas Gerais, e foragido da Justiça daquele estado.

Havia contra ele uma condenação a uma pena de 22 anos de reclusão, pelo crime de Roubo Majorado, com mandado de prtisão em aberto. Em março de 2012, passou de regime fechado para o semiaberto e recebeu o benefício do trabalho “extramuro”, e desde então não mais retornou à sua unidade prisional. Ele já teria feito parte do tráfico de drogas do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio,segundo a polícia.

Após ser recapturado, ele foi levado à 66ª DP (Piabetá), onde foi confirmado um Mandado de Prisão, expedido nesta terça-feira (16), pela Vara do Plantão Judicial Capital, Espécie de prisão: Preventiva, pelo crime de Falsidade Ideológica,. Depois dos trâmites legais, ele foi conduzido a uma unidade prisional, onde já está acautelado à disposição da Justiça.

