Silas Malafaia critica indicação de Bolsonaro por Flávio à presidência: 'Não cola comigo'

O pastor Silas Malafaia criticou a escolha do senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) como possível candidato do bolsonarismo à Presidência da República em 2026. Aliado do ex-presidente, Jair Bolsonaro, e uma das principais lideranças evangélicas do país, Malafaia defendeu uma chapa encabeçada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, como vice.

Em uma entrevista recente, o pastor afirmou que Bolsonaro estava "debilitado emocionalmente" quando tomou a decisão de apoio o filho.

"Como é que o filho de Bolsonaro, após uma conversa particular, em um momento emocional de Bolsonaro, chega aqui e diz: 'meu pai diz que sou eu e acabou'? Não, comigo não cola. Não é assim", disse.

Malafaia reconheceu que Flávio tem competência, mas avaliou que falta musculatura política para ele derrotar o presidente Lula nas urnas. "A rejeição de Flávio é a mesma de Bolsonaro e a de Lula, que também é grande. A de Tarcísio é bem mais baixa, e rejeição é importante. Na minha percepção, é como se o povo dissesse: 'nós não queremos Lula, mas também não queremos um Bolsonaro para presidente'", afirmou.

Ao defender Michelle como vice, Malafaia disse que a ex-primeira dama, representa as mulheres, a direita, o eleitorado evangélico e os nordestinos, destacando que ela é filha de pais naturais da região.

Flávio Bolsonaro tem os mesmos 60% de rejeição do que o pai, de acordo com levantamento da Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (16). O índice é superior ao de Lula, que registra 54%.

A pesquisa também aponta que 54% dos eleitores brasileiros, avalia que o ex-presidente errou ao indicar seu filho como substituto na eleição presidencial de 2026. Para 36%, a escolha foi acertada, enquanto 10% não souberam ou não responderam.

Apesar disso, Flávio ainda lidera entre os demais possíveis candidatos de direita no primeiro turno da eleição de 2026, mas fica atrás de Lula. No segundo turno, Lula lidera em todos cenários testados.