Homem é preso acusado de abusar sexualmente das sobrinhas em Niterói
Os crimes aconteciam quando as vítimas realizavam visitas na casa da tia
Um homem de 60 anos, acusado de abusar sexualmente das sobrinhas de 12 e 15 anos, na época dos crimes, foi preso na manhã desta quarta-feira (17) no bairro Icaraí, na Zona Sul de Niterói. Os crimes ocorreram quando as adolescentes visitavam a tia, no bairro do Caramujo, na Zona Norte.
Segundo policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói (DPCA), o homem, foragido da Justiça, estava trabalhando em um condomínio residencial, como auxiliar de serviços gerais.
As investigações apontaram que o homem aproveitava a confiança familiar para praticar os abusos, que ocorriam quando as vítimas estavam sozinhas nas visitas.
Depois do trabalho de inteligência, o homem foi localizado em Icaraí. Durante à abordagem, ele não ofereceu resistência e foi encaminhado à sede da DPCA-Niterói, onde a prisão foi oficializada.