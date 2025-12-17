Homem é preso acusado de abusar sexualmente das sobrinhas em Niterói

Depois do trabalho de inteligência, o homem foi localizado em Icaraí - Foto: Reprodução

Um homem de 60 anos, acusado de abusar sexualmente das sobrinhas de 12 e 15 anos, na época dos crimes, foi preso na manhã desta quarta-feira (17) no bairro Icaraí, na Zona Sul de Niterói. Os crimes ocorreram quando as adolescentes visitavam a tia, no bairro do Caramujo, na Zona Norte.

Segundo policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói (DPCA), o homem, foragido da Justiça, estava trabalhando em um condomínio residencial, como auxiliar de serviços gerais.

As investigações apontaram que o homem aproveitava a confiança familiar para praticar os abusos, que ocorriam quando as vítimas estavam sozinhas nas visitas.

Depois do trabalho de inteligência, o homem foi localizado em Icaraí. Durante à abordagem, ele não ofereceu resistência e foi encaminhado à sede da DPCA-Niterói, onde a prisão foi oficializada.





