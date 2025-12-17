Zezé Di Camargo é substituído por Chaves em especial de Natal do SBT

A mudança ocorreu depois do sertanejo criticar a emissora pela presença do presidente Lula na inauguração do SBT News - Foto: Reprodução/Instagram

A mudança ocorreu depois do sertanejo criticar a emissora pela presença do presidente Lula na inauguração do SBT News - Foto: Reprodução/Instagram

As redes sociais foram tomadas pela surpresa e comemoração do público com o anúncio do SBT, nesta terça-feira (16), por trocar a exibição do Especial de Natal de Zezé Di Camargo, para um episódio inédito de Chaves.

Ao invés de exibir o especial do sertanejo, a emissora escolheu transmitir um episódio inédito de Chaves. A alteração aconteceu após críticas feitas pelo cantor pela presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no evento de lançamento do SBT News, o que não foi aprovado pelo público.

A mudança foi anunciada oficialmente e se destacou nas redes sociais impulsionada por um teaser divulgado pelo SBT. Na publicação, a personagem Dona Florinda surge dizendo “Mesmo com tantos problemas, ainda haverá festa aqui na vila”. O episódio foi exibido pela primeira vez em 1976 e se chama “Sem pichorra não tem festa”.

Rapidamente o público reagiu nas redes sociais, aprovando a mudança e provocando Zezé. “Muito mais audiência. Vamos todos assistir ao chaves nesse dia!”, escreveu um seguidor. “Hoje daremos a maior audiência de todos os tempos! O SBT tomou a melhor decisão…. Lá vemmm o chaves”, disse um internauta. “Mil vezes melhor que Zezé”, apontou um terceiro.

Ainda há os que relataram interesse pelo novo programa, independente da política. “Vai ser que dia?, quero assistir, independente de política já não assistira Zezé, um saco”, expressou outro internauta.

O cantor sertanejo chegou a dizer que o SBT estava “se prostituindo”, por receber a visita de Lula. Depois da repercussão negativa de seu posicionamento, ele pediu desculpas nas redes sociais.