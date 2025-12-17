Petrópolis sofre com ruas alagadas por causa de fortes chuvas

Petrópolis sofre com fortes chuvas na Região Serrana do Rio de Janeiro, desde a madrugada desta quarta-feira (17). Por conta das ruas alagadas no Centro, a Prefeitura a suspendeu as aulas em toda rede de ensino municipal e iniciou a retirada de moradores de localidade de risco.

Por volta das 7h29, foi emitido um alerta extremo para risco de deslizamento na área do Quitandinha, segundo a Defesa Civil. Ainda segundo o órgão, apenas em uma hora, foram registradas mais de 60 mm de chuva, já nas últimas 24 horas, a cidade recebeu 150 mm de chuva.

As unidades escolares que estão operando como pontos de apoio, continuam abertas para receber moradores de áreas de risco. Os moradores ficaram quase 2 horas sem transporte público circulando pela cidade.

As recomendações são para que as pessoas evitem deslocamentos e não passem por regiões alagadas, se mantenham atentas para os sinais de deslizamento. Para ajuda em emergências, o número de telefone é 199.

Centro de Petrópolis alagada

Imagens que moradores da cidade registraram, relevam as ruas do Centro alagadas, como a Praça do Pedro, próximo a Rua do Imperador, que é a principal rua de Petrópolis.

Por causa disso, comércios estão com as portas fechadas e as mercadorias foram colocadas em locais altos para evitar mais prejuízos. Nos bairros Independência e São Sebastião, foram ouvidas sirenes acionada por causa do protocolo de risco de deslizamento.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, os moradores devem evitar deixar suas casas sem motivo e ficar atentos aos alertas oficiais.