PM prende quatro com arma, rádios e drogas na comunidade da Rua da Feira

Todo o material apreendido foi levado para a 73ª DP (Neves), onde ficará à disposição da Justiça - Foto: Divulgação

Todo o material apreendido foi levado para a 73ª DP (Neves), onde ficará à disposição da Justiça - Foto: Divulgação

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de quatro suspeitos por tráfico de drogas nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (17), nas imediações da comunidade da Rua da Feira, no Barro Vermelho, em São Gonçalo.

De acordo com a PM, a ação teve início por volta das 6h30 e foi realizada 1º BPM (São Gonçalo). Durante patrulhamento de rotina na localidade, os policiais observaram um grupo de homens em atitude suspeita, que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da guarnição.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com os suspeitos uma pistola, rádios transmissores, aparelhos celulares, bloqueadores de sinal e uma quantidade de material entorpecente, que ainda será contabilizada.

Leia também:

Dupla é detida com armas durante ação policial na Engenhoca

Restaurante em São Gonçalo sofre três furtos em menos de sete dias; Proprietária lamenta falta de segurança na região

Segundo informações da PM, os suspeitos seriam integrantes de uma quadrilha que atua na região cometendo roubos de veículos e de cargas. As investigações apontam que as ruas Doutor Pio Borges e Mentor Couto seriam os principais alvos do grupo criminoso, devido ao fácil acesso à comunidade, o que facilita a fuga após os crimes.

Todo o material apreendido foi levado para a 73ª DP (Neves), onde ficará à disposição da Justiça. A ocorrência segue em andamento.