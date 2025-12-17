Dupla é detida com armas durante ação policial na Engenhoca

Os policiais conseguiram deter os dois envolvidos e apreenderam uma pistola calibre 9mm, uma pistola calibre .22 e 17 munições calibre 9mm - Foto: Divulgação

Os policiais conseguiram deter os dois envolvidos e apreenderam uma pistola calibre 9mm, uma pistola calibre .22 e 17 munições calibre 9mm - Foto: Divulgação

Um homem foi preso e um adolescente apreendido acusados de por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O caso aconteceu na Travessa Gonçalves, no bairro Engenhoca, em Niterói.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes do 12º BPM (Niterói), realizavam patrulhamento na região quando avistaram dois indivíduos saindo da Comunidade Brasília em uma motocicleta.

Leia também:

Colisão entre três veículos deixa viatura da PM danificada em Icaraí

Restaurante em São Gonçalo sofre três furtos em menos de sete dias; Proprietária lamenta falta de segurança na região



Ao receberem ordem legal de parada, os suspeitos desobedeceram e, durante a tentativa de fuga, perderam o controle da motocicleta, caindo ao solo. Segundo a PM, o indivíduo que estava na garupa foi visto portando uma arma de fogo em punho, buscando abrigo atrás de um veículo estacionado.

Após a abordagem, os policiais conseguiram deter os dois envolvidos e apreenderam uma pistola calibre 9mm, uma pistola calibre .22 e 17 munições calibre 9mm. Os acusados foram detidos em flagrante.

A dupla foi encaminhada à 78ª DP (Fonseca), onde o caso foi registrado. Ambos foram autuados em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, permanecendo o maior preso e o menor apreendido à disposição da Justiça.