Restaurante em São Gonçalo sofre três furtos em menos de sete dias; Proprietária lamenta falta de segurança na região

Localizado às margens da RJ-104, no bairro Coelho, em São Gonçalo, um restaurante inaugurado em 2023 foi vítima de três ações criminosas em menos de sete dias neste início de mês. Segundo a empresária e nutricionista Nayara Chaves, proprietária da Toca do Coelho, a loja foi alvo de furtos nos dias 5, 6 e 9 de dezembro, gerando um prejuízo de mais de R$ 20 mil.

"A situação está ocorrendo em todos os comércios locais. As ações acontecem durante a madrugada, entre 1h e 4h da manhã. Tivemos o prejuízo de três condensadores de ar-condicionado de 60 mil BTUs, toda a fiação externa, pendentes de luz e outros materiais elétricos que tínhamos soltos na sobreloja. O comércio vizinho, inclusive, já tinha sido furtado mais de uma vez na mesma semana. Quando ocorreu na minha loja, eu me juntei com eles para pegar as filmagens e comparar para ver se era a mesma pessoa que estava realizando os furtos. Mas não é, são moradores de rua aleatórios, que simplesmente escolhem uma oportunidade", afirmou a proprietária.



A proprietária já registrou três boletins de ocorrência (registrados de forma online).

Procurada pela reportagem de O SÃO GONÇALO a Polícia Civil disse em nota que a investigação está em andamento no Setor de Roubos e Furtos da 72ª DP (São Gonçalo). "Agentes analisam imagens de câmeras de segurança e realizam trabalhos de inteligência para identificar e responsabilizar criminalmente os envolvidos", disse em nota.

Pós furto

Segundo a proprietária, o restaurante já voltou ao funcionamento, mesmo diante dos prejuízos e da insegurança que assombra os comerciantes da região.

"Mesmo diante de tudo isso, já estamos funcionando. Na semana do ocorrido a gente abriu mesmo sem o ar funcionando e com algumas luzes apagadas. Hoje eu consegui resolver somente um dos três ares-condicionados, que nesse calor, está funcionando bem precariamente. Mas é o que eu posso fazer até o momento, pois o custo para ter um novo é muito alto. Refiz toda a parte elétrica do restaurante três vezes, espero que essa seja a última", desabafou Nayara.

"Também estou com um novo sistema de segurança. Não que eu não tivesse, mas esses criminosos não tinham medo e cortavam os fios da câmera e do alarme. Dessa vez eu coloquei equipamentos de segurança privada com baterias. Sem riscos deles cortarem algo", completou a empresária.

Também procurada, a Polícia Militar informou, por meio do 7º BPM (São Gonçalo) e do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), que o policiamento na RJ-104 foi redirecionado.

"Houve intensificação das rondas móveis e reforço da presença policial nos pontos mais sensíveis entre Niterói e São Gonçalo. As ações seguem de forma contínua e integrada, com ajustes dinâmicos para garantir mais segurança aos motoristas que utilizam a via", disse a PM em nota.

O restaurante Toca do Coelho fica localizado na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, 71, Coelho - São Gonçalo