Colisão entre três veículos deixa viatura da PM danificada em Icaraí
Não houve acionamento do Corpo de Bombeiros
min de leitura | Escrito por Redação | 16 de dezembro de 2025 - 09:30
Três carros se envolveram em uma colisão na Avenida Roberto Silveira, esquina com a Rua Lopes Trovão, em Icaraí, Niterói, na manhã desta terça-feira (16).
Segundo testemunhas, o acidente envolveu três veículos, entre eles uma viatura da Polícia Militar, que sofreu grandes danos na parte frontal, especialmente no capô.
Leia também:
Futuro Exterminado: 1.985 crianças e adolescentes baleados nos últimos nove anos
Prefeitura de Maricá decreta ponto facultativo nesta quarta-feira (17)
De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes da região não receberam chamados para atender a ocorrência.
Acidente ocorreu na Avenida Roberto Silveira com a Rua Lopes Trovão, na manhã desta terça-feira (16)
A Polícia Militar ainda não respondeu os nossos contatos sobre os estados de saúde dos policiais. .
Em atualização...