Colisão entre três veículos deixa viatura da PM danificada em Icaraí - Foto: Reprodução

Colisão entre três veículos deixa viatura da PM danificada em Icaraí - Foto: Reprodução

Três carros se envolveram em uma colisão na Avenida Roberto Silveira, esquina com a Rua Lopes Trovão, em Icaraí, Niterói, na manhã desta terça-feira (16).

Segundo testemunhas, o acidente envolveu três veículos, entre eles uma viatura da Polícia Militar, que sofreu grandes danos na parte frontal, especialmente no capô.



Leia também:

Futuro Exterminado: 1.985 crianças e adolescentes baleados nos últimos nove anos

Prefeitura de Maricá decreta ponto facultativo nesta quarta-feira (17)

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes da região não receberam chamados para atender a ocorrência.



Acidente ocorreu na Avenida Roberto Silveira com a Rua Lopes Trovão, na manhã desta terça-feira (16) | Foto: Reprodução

A Polícia Militar ainda não respondeu os nossos contatos sobre os estados de saúde dos policiais. .

Em atualização...