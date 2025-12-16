Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Colisão entre três veículos deixa viatura da PM danificada em Icaraí

Não houve acionamento do Corpo de Bombeiros

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 16 de dezembro de 2025 - 09:30
Três carros se envolveram em uma colisão na Avenida Roberto Silveira, esquina com a Rua Lopes Trovão, em Icaraí, Niterói, na manhã desta terça-feira (16).

Segundo testemunhas, o acidente envolveu três veículos, entre eles uma viatura da Polícia Militar, que sofreu grandes danos na parte frontal, especialmente no capô.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes da região não receberam chamados para atender a ocorrência.

Acidente ocorreu na Avenida Roberto Silveira com a Rua Lopes Trovão, na manhã desta terça-feira (16)
Acidente ocorreu na Avenida Roberto Silveira com a Rua Lopes Trovão, na manhã desta terça-feira (16) |  Foto: Reprodução

A Polícia Militar ainda não respondeu os nossos contatos sobre os estados de saúde dos policiais. 

Em atualização... 

