Disque Denúncia pede informações sobre sobre os envolvidos na morte de comerciante no Rio

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta terça-feira (16), uma cartaz para auxiliar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do comerciante Paulo Roberto Pires da Rocha, de 71 anos, sócio da tradicional rede Casa do Biscoito, morto durante uma tentativa de assalto na Rua Caçapava com Sabará, no Grajaú, Zona Norte do Rio, na noite do último sábado (13). Ele havia pedido um filho, em 2016, o tenente Márcio Ávila da Rocha, então com 30 anos, que era lotado no Batalhão de Choque, morto com 7 tiros, na Rua Gonzaga Bastos, em Vila Isabel, quando criminosos roubaram sua moto e a arma.

Paulo Roberto e a esposa estavam em uma confraternização no Largo do Verdun, mas decidiram voltar para casa, na Rua Caçapava, já que ainda participariam de uma celebração com funcionários e uma ação de Natal no dia seguinte. No caminho, sua esposa notou a presença de duas motocicletas e, assustado, ele acelerou o carro, atingindo um poste. Em seguida, os criminosos atiraram contra a vítima, que foi baleada nas costas.

O comerciante foi socorrido ao Hospital do Andaraí, mas não resistiu. Por conta da batida, a mulher do idoso teve o braço quebrado e precisou levar cerca de 20 pontos nos lábios. Conhecido como Paulinho, tinha uma loja de doces e outra de artigos para festas e descartáveis, no Largo do Verdun.

A Delegacia de Homicídios assumiu o caso, e agentes da especializada buscam informações de testemunhas e câmeras de segurança, que possam ajudar na autoria do crime.

.O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre sobre os envolvidos na morte do comerciante, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido