Clínica de estética clandestina é interditada e responsável presa em Itaipu

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde desta terça-feira (16), durante uma ação conjunta da Polícia Civil, por meio da 81ª DP (Itaipu), da Vigilância Sanitária Municipal e da Guarda Civil Municipal de Niterói, que culminou na interdição de uma clínica de estética clandestina no bairro de Itaipu, na Região Oceânica do município.

A diligência ocorreu em um imóvel localizado na Rua Nicarágua, nº 81, após denúncia de funcionamento irregular de clínica de estética. No local, as equipes constataram a prestação clandestina de serviço de bronzeamento artificial, atividade proibida pela legislação sanitária vigente. A responsável pelo estabelecimento foi flagrada no momento em que realizava o procedimento em uma cliente, sendo determinada a imediata interrupção da atividade, prontamente acatada.

Durante a fiscalização, foram encontrados diversos produtos cosméticos fora do prazo de validade, além de uma máquina de bronzeamento artificial em pleno funcionamento, equipada com lâmpadas de radiação ultravioleta (UV), expressamente proibidas no Brasil por oferecerem riscos à saúde. Também foi verificado que o estabelecimento não possuía alvará de funcionamento nem licença sanitária municipal.

Após a adoção das medidas administrativas cabíveis pela Vigilância Sanitária, a autora foi conduzida à 81ª DP (Itaipu), onde foi autuada em flagrante.