São Gonçalo amanhece com operação da PM em combate a roubos de veículos e cargas no município

A Polícia Militar de São Gonçalo deflagrou, na manhã desta terça-feira (16), a Operação Impacto, com o emprego de mais de 260 policiais militares e cerca de 110 viaturas, para reforçar o combate a roubos de veículos e de cargas no município e nas principais rodovias estaduais.

A ação conta com batalhões da região, policiamento rodoviário, unidades especializadas e apoio aéreo, com foco no aumento da presença policial e na segurança da população.

*Em atualização

