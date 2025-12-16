Operação da PM prende oito e apreende fuzis e granadas no Morro do Estado, em Niterói

Armas de grosso calibre, granadas e munições foram apreendidas pela Polícia Militar durante a operação no Morro do Estado - Foto: Divulgação

Armas de grosso calibre, granadas e munições foram apreendidas pela Polícia Militar durante a operação no Morro do Estado - Foto: Divulgação

Uma operação do 12º BPM (Niterói), realizada na manhã desta terça-feira (16), resultou na prisão de oito suspeitos e na apreensão de um grande arsenal de guerra na comunidade do Morro do Estado, no bairro São Domingos, em Niterói. A ação foi desencadeada a partir de uma denúncia anônima recebida pelo Disque-Denúncia, que apontava a presença de criminosos armados na região.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 12º BPM (Niterói), realizavam patrulhamento em área de ocupação permanente quando se depararam com indivíduos portando fuzis e pistolas. Com a aproximação dos policiais, houve confronto, e os agentes reagiram.

Leia também:

Futuro Exterminado: 1.985 crianças e adolescentes baleados nos últimos nove anos

Colisão entre três veículos deixa viatura da PM danificada em Icaraí



Após um cerco tático, oito envolvidos foram detidos. Um dos suspeitos foi atingido na região do quadril durante a ação e recebeu atendimento imediato do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL). Segundo a PM, o estado de saúde dele é estável.

Ainda segundo os PMs, entre os presos estavam foragidos da Justiça, com mandados de recaptura em aberto por crimes como roubo, tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Também havia adolescentes entre os detidos.

Durante a operação, os policiais apreenderam três fuzis calibre 5.56, duas pistolas calibre 9 mm, granadas, um artefato explosivo, um radiotransmissor e grande quantidade de munições, que ainda serão contabilizadas. Todo o material estava em posse do grupo no momento da abordagem.

A ocorrência foi encaminhada para 76ª DP (Centro), onde os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.