Polícia Civil flagra furto de água em quatro estabelecimentos de Niterói

Uma operação da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) flagrou, hoje (15/12), o furto de água em quatro pontos da cidade de Niterói – um Petshop no Barreto, uma pastelaria na Ponta D’Areia, uma creche para cachorros no Muriqui e em uma escola no Engenho do Mato. Em todos os locais, uma pessoa foi autuada e direcionada para a Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro, para abertura de inquérito.

A ação foi acompanhada pela concessionária Águas de Niterói, responsável pelo fornecimento de água na cidade, que constatou, previamente, que todos os estabelecimentos estavam consumindo água de forma irregular. Após realizar vistorias, a empresa acionou a DDSD.

No comércio na Ponta D’Areia, técnicos da concessionária e o perito da Polícia Civil constataram a retirada do hidrômetro para colocação de uma mangueira que fornecia um abastecimento irregular, furtando água diretamente da rede de distribuição. Nos demais locais, foi identificada a realização de um by-pass antes dos hidrômetros, ou seja, um mecanismo que impedia o equipamento de registrar o real consumo de água.

O furto de água e energia é crime passível de penalidade, de acordo com o artigo 155 do Código Penal. Além disso, pode causar danos à estrutura das concessionárias prestadoras de serviço e prejudicar o fornecimento de água e energia na região. Ligações clandestinas de água também aumentam o risco de contaminação da rede distribuidora e a propagação de doenças de veiculação hídrica. Ao longo de 2025, Águas de Niterói retirou mais de mil ligações clandestinas de água na cidade.