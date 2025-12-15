Mulher desaparecida é encontrada no Rio e recebe atendimento médico

Foi encontrada Tais Pereira da Rocha, de 23 anos, que estava desaparecida desde o último sábado (13) - Foto: Divulgação

Após dias de angústia para familiares e amigos, Tais Pereira da Rocha, de 23 anos, que estava desaparecida desde o último sábado (13), foi localizada e está em segurança. A jovem foi encontrada após passar a noite na Rodoviária Novo Rio e, ao apresentar sinais de surto psicológico, foi socorrida e encaminhada para atendimento especializado.

De acordo com informações apuradas, Tais permaneceu na rodoviária até cerca de 1h da madrugada. No momento em que foi acordada pela equipe de segurança, já que não é permitido dormir no local, ela teria se assustado e fugiu correndo, demonstrando confusão mental e medo. Diante da situação, o resgate foi acionado, e a jovem foi encaminhada para o Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro (CPRJ), onde permanece sob cuidados médicos em uma unidade de atendimento psiquiátrico.

A família foi informada sobre a localização de Tais e aguarda a confirmação oficial do estado de saúde.

O desaparecimento mobilizou familiares após o que seria uma viagem de reencontro com os filhos, que moram em Minas Gerais. Tais havia sido deixada em frente à Rodoviária Novo Rio para embarcar, mas não chegou a realizar a viagem. O caso gerou preocupação devido ao histórico recente de depressão e ansiedade, além de um atendimento médico ocorrido dias antes do desaparecimento.

Desde o registro da ocorrência, o caso vinha sendo acompanhado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), com apoio da 17ª DP (São Cristóvão).

Agora localizada, a prioridade da família é acompanhar a recuperação de Tais e garantir que ela receba todo o suporte médico e emocional necessário.