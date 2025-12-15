Incêndio em residência em Niterói mobiliza PM e Bombeiros e termina com resgate de três crianças

Uma mulher de 36 anos foi presa na manhã desta segunda-feira (15) após ser apontada como suspeita de provocar um incêndio na residência onde morava, no bairro Várzea das Moças, em Niterói, na Região Metropolitana Leste Fluminense. No momento em que o imóvel foi tomado pelas chamas, três filhos da suspeita estavam no interior da casa: um bebê de 1 ano, uma criança de 7 anos e uma jovem de 18 anos. Todos sobreviveram e receberam atendimento médico.

O caso ocorreu na Rua Suíça, nas proximidades do número 40. Policiais militares do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Várzea das Moças foram acionados por moradores da região, que relataram gritos e pedidos de socorro vindos da residência já em chamas. Diante da gravidade da situação, os agentes, com o apoio de populares, iniciaram imediatamente o resgate das vítimas.

Durante a ação, foi necessário quebrar parte da estrutura externa do imóvel para alcançar as crianças e a jovem. A rápida intervenção dos policiais permitiu a retirada de todos com vida, antes que o fogo se alastrasse ainda mais pelo interior da casa.

Antes do resgate, a jovem de 18 anos conseguiu enviar uma mensagem a uma amiga relatando que estava presa no banheiro. No texto, ela afirmou que a mãe teria trancado as portas da residência e ligado o gás, o que aumentou ainda mais o risco dentro do imóvel momentos antes de o incêndio se alastrar.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 7h23 e realizou o combate ao incêndio, conseguindo controlar as chamas e evitar que o fogo atingisse imóveis vizinhos. Segundo a corporação, quatro pessoas receberam atendimento no local, sendo duas classificadas com ferimentos leves, uma em estado moderado e outra em condição grave.

A mulher suspeita de provocar o incêndio foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, onde permaneceu sob cuidados médicos e, posteriormente, ficou sob custódia policial. Duas das vítimas também foram levadas para a mesma unidade de saúde. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde atualizado dos feridos.





O caso foi registrado na delegacia responsável pela área e é investigado como tentativa de homicídio e incêndio criminoso. As circunstâncias e a motivação do crime ainda estão sendo apuradas.