Morre no Rio homem esfaqueado em briga de torcidas organizadas de Fluminense e Vasco

O homem chegou a ser jogada em um rio, mas foi socorrido pela PM - Foto: Reprodução

Morreu, na madrugada desta segunda-feira (15), o homem esfaqueado em Mesquita, na Baixada Fluminense, durante uma briga entre torcidas organizadas de Fluminense e Vasco, na tarde deste domingo (14). Identificado como Gabriel Pereira, o homem chegou a ser jogado dentro de um rio, já ferido e ensanguentado, mas foi socorrido pela Polícia Militar e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Ele chegou a ser transferido para o Hospital estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio, mas não resistiu aos ferimentos.

A confusão ocorreu na comunidade na Chatuba e em Edson Passos e teria envolvido as torcidas organizadas Young Flu e Força Jovem. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma correria generalizada e homens carregando paus e pedras.

"Para vocês que não acreditaram. Nós estamos aqui, dentro da Chatuba, botando os caras pra correr", disse um torcedor, enquanto filmava a confusão.

A Polícia Militar informou que equipes do 20º BPM (Mesquita) foram acionadas para a Rua Magno de Carvalho, em Edson Passos, e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima ferida. Um homem chegou a ser conduzido à 53ª DP (Mesquita), mas foi liberado.