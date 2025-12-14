Exames de necropsia confirmam identidade do corpo da mãe de adolescente de 14 anos em SG

O corpo de Rosa Maria da Silva, de 53 anos foi achado dentro de um poço no bairro no Anaiá, em São Gonçalo. - Foto: Divulgação

A Polícia Civil, através de exames, confirmou que o corpo da mulher encontrado no fundo do poço é de Rosa Maria da Silva, de 53 anos, morta pela própria filha, uma adolescente de 14 anos, no Anaiá, no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana. Mãe e filha estavam desaparecidas desde o mês de setembro, e o caso era inicialmente tratado como desaparecimento.

Nesta sexta-feira (11), a adolescente compareceu à delegacia acompanhada de uma vizinha e confessou a autoria do crime, a Policia Civil também prendeu em flagrante seu namorado, Marcelo Pacheco Coelho de Souza, de 41 anos.

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), sob coordenação do delegado titular Willians Batista e dos delegados adjuntos Leonan Calderado e Bruno Schaeppi, mãe e filha teriam sido mortas após desentendimentos relacionados ao relacionamento da adolescente com o acusado.





As investigações apontam que Marcelo e a adolescente agiram em conjunto, desferindo golpes com pedaços de madeira na cabeça da vítima, o que causou a morte de Rosa Maria. Em seguida, para ocultar o cadáver, o corpo foi colocado dentro de um tonel com água e levado até o quintal da residência de Marcelo, no Complexo do Anaia, onde foi lançado em um poço profundo, aterrado e concretado.

As investigações apontam que Marcelo, de 41 anos, e a adolescente agiram em conjunto, desferindo golpes com pedaços de madeira na cabeça da vítima | Foto: Divulgação

No dia 12 de dezembro, com apoio da CORE e do 20º Grupamento de Bombeiros Militar (CBMERJ), policiais realizaram diligência no local indicado pela adolescente. A operação durou mais de 15 horas, sendo necessário o uso de equipamentos específicos de obra para a retirada do tonel do poço.

Marcelo foi localizado, preso em flagrante e também confessou o crime. Ele foi conduzido à sede da DHNSG, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, onde ficará à disposição da Justiça. A adolescente foi apreendida, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

*Em apuração