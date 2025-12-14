Disque Denúncia pede informações para chegar a autores de sequestro em Niterói

Thiago está sendo procurado sob acusação de ser um dos autores do crime - Foto: Disque Denúncia/RJ

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, neste sábado (13), um cartaz para auxiliar nas investigações e no inquérito policial da 81ª DP (Itaipu), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Thiago Bricio Nogueira, de 39 anos. Ele seria um dos envolvidos no sequestro do jornaleiro Eduardo Aguiar Ferreira, de 24 anos. O crime aconteceu em 24 de novembro, na Região Oceânica de Niterói, e, desde então, a vítima continua desaparecida. Nesta sexta-feira (12), policiais da 81ª DP prenderam em Del Castilho, Zona Norte do Rio, Rafael Gonçalves Pacheco, um dos envolvidos no sequestro e desaparecimento do jornaleiro.

Segundo as investigações, o jovem foi levado por três homens encapuzados enquanto aguardava pessoas com quem negociaria uma carga de cigarros de origem ilícita, na Rua Jaerthe Pimentel de Medeiros, na Serra Grande. Segundo testemunhas, os criminosos colocaram a vítima à força no interior de um Toyota Corolla prata, modelo antigo, que fugiu em direção à Avenida Central. Agentes da distrital constataram que a última localização enviada pelo iPhone da vítima foi registrada às 20h30 do mesmo dia, em Imbariê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

No início de dezembro, a polícia encontrou em Imbariê, Duque de Caxias, o Toyota Corolla prata usado no sequestro — o carro foi totalmente incendiado. As investigações indicam que o crime pode estar relacionado ao comércio ilegal de cigarros. Eduardo, segundo a polícia, já atuava no mercado de cigarros contrabandeados. O suposto envolvimento teria motivado o ataque.

Thiago Bricio Nogueira já é considerado um foragido da Justiça, e contra ele foi expedido um mandado de prisão, pelos crimes de Sequestro, Ocultação de Cadáveres e Homicídio.

.O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre sobre a localização do foragido da Justiça Thiago Bricio, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido