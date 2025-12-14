PM recupera carro roubado após confronto em São Gonçalo

Q Polícia Militar recuperou um carro roubado durante um confronto com criminosos no bairro do Mútua, em São Gonçalo, nesse sábado (13).

Segundo a corporação, os ocupantes do carros com a ajuda de um motociclista, atacaram equipes do 1°BPM, batalhão recém inaugurado no município, durante uma tentativa de abordagem.

Na ação, um dos bandidos foi ferido e encaminhado a um hospital da região, os demais criminosos conseguiram fugir.

Durante uma consulta, os agentes constataram que o veículo usado havia sido roubado momentos antes na Avenida Paulo Lemo, no mesmo bairro. Com o suspeito, celulares, dinheiro em espécie e uma bolsa feminina foram apreendidos.

A ocorrência ficou a cargo da 72°DP (Mutuá).