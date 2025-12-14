PM apreende fuzis e prende três no Morro do Estado, no Centro de Niterói (vídeo)

Quatro acusados de tráfico de drogas, sendo três de 28 anos e um de 24, foram presos, e três fuzis apreendidos, na noite de sábado (13), durante operação realizada por policiais militares do 12ºBPM (Niterói), no Morro do Estado, no Centro de Niterói. Os militares também apreenderam três fuzis, um de calibre 762 e dois, 556. o registro de ocorrência foi feito na 76ªDP (Centro).

A operação foi baseada em informações repassadas ao Disque Denúncia/RJ sobre o tráfico de drogas naquela comunidade, que é alvo de disputa entre grupos rivais do Comando Vermelho CV e do Terceiro Comando Puro (TCP). Ao chegarem ao endereço informado na denúncia, na Travessa São Sebastião, os militares perceberam quatro homens, sendo que três portavam fuzis.

Leia também:

Flamengo vence o Pyramids e provoca antes da final mundial contra o PSG

Delegado baleado em operação no Alemão deixa hospital após quase dois meses internado

Com a aproximação da equipe, os indivíduos evadiram-se para o interior da comunidade, sendo realizado cerco tático, logrando êxito na detenção dos quatro envolvidos e na apreensão dos três fuzis, além de duas capas de coletes balísticos e três fardamentos militares, encontrados nas proximidades dos detidos. Um dos presos estava evadido do Sistema Penitenciário desde o dia 18 de outubro desse ano.

Na 76ºDP, os presos foram autuado em flagrante delito pelo crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de uso restrito.





Divulgação