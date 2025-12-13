Flamengo vence o Pyramids e provoca antes da final mundial contra o PSG

Após o apito final, o Flamengo celebrou a conquista e já projetou o confronto contra o PSG, atual campeão europeu. - Foto: Divulgação/Flamengo

O Flamengo está na final da Copa Intercontinental. O time carioca venceu o Pyramids, do Egito, por 2 a 0, neste sábado (13), no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar, garantiu também a taça da Challenger Cup, avançando para a decisão do torneio mundial, onde enfrentará o Paris Saint-Germain.

Com atuação segura e controle da partida durante a maior parte do jogo, o Rubro-Negro abriu o placar ainda no primeiro tempo, com o zagueiro Léo Pereira. Na volta do intervalo, Danilo marcou o segundo gol logo nos minutos iniciais e diminuiu qualquer reação da equipe egípcia.

Após o apito final, o Flamengo celebrou a conquista e já projetou o confronto contra o PSG, atual campeão europeu. Nas redes sociais, o clube convocou a torcida para a grande decisão e usou o tom de provocação ao relembrar conquistas internacionais do passado, reforçando o desejo de voltar ao topo do futebol mundial.

Além da classificação esportiva, o Flamengo também celebra os números fora de campo. Até o momento, o clube já arrecadou cerca de R$ 33 milhões no Mundial de Clubes. O montante inclui as premiações pelas vitórias sobre o Cruz Azul, no chamado Derby das Américas, e sobre o Pyramids, na semifinal da Challenger Cup.



O perfil oficial rubro-negro também entrou na brincadeira com a coincidência de um dos atletas do Pyramids ter o nome “Zico”, fazendo referência ao maior ídolo da história do clube: “Zico só tem um”, publicou.

Zico só tem um | Foto: Divulgação

A final da Copa Intercontinental está marcada para esta quarta-feira, às 14h (horário de Brasília), novamente no Estádio Ahmed bin Ali, no Catar. O Flamengo busca mais um título internacional diante do PSG, em um duelo que promete movimentar o cenário do futebol mundial.