Delegado baleado em operação no Alemão deixa hospital após quase dois meses internado

Delegado Bernardo Leal, recebe alta depois de ter a perna amputada, depois de um tiro de fuzil na coxa na megaoperação. - Foto: Divulgação

Delegado Bernardo Leal, recebe alta depois de ter a perna amputada, depois de um tiro de fuzil na coxa na megaoperação. - Foto: Divulgação

O delegado-assistente da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), Bernardo Leal, recebeu alta hospitalar neste sábado (13), após passar 47 dias internado. Ele perdeu uma das pernas depois de ser baleado durante a megaoperação policial realizada nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio, em 28 de outubro.

Leia também:

Homem é preso por receptação após abordagem policial no Fonseca, em Niterói

Tragédia Familiar: Corpo de mulher é encontrado concretado dentro de poço em SG



Bernardo deixou o Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, sob aplausos e homenagens de funcionários da unidade e de colegas da Polícia Civil. O delegado chegou a ficar em estado gravíssimo e precisou de diversas doações de sangue durante o período de internação.

Segundo a Polícia Civil, o agente foi atingido por um disparo de fuzil na coxa, que provocou o rompimento da veia femoral. Diante da gravidade do ferimento, a equipe médica precisou amputar a perna para salvar sua vida.

Na saída do hospital, Bernardo foi exaltado por colegas como exemplo de coragem e superação. O delegado titular da DRE, Moyses Santana, destacou o simbolismo do momento e afirmou que a recuperação do agente representa uma vitória coletiva da corporação.

Na última quinta-feira (12), Bernardo recebeu a visita do secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, e do diretor do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), André Neves. Na ocasião, ele foi condecorado com a Medalha Coragem, honraria concedida a policiais civis feridos por disparos de arma de fogo durante confrontos em operações ou diligências.

No mesmo dia, o delegado também conversou por telefone com o governador Cláudio Castro, que manifestou solidariedade e apoio ao agente.

Dr. Bernardo pede "vaquinha" para a protese

Para auxiliar nos custos do tratamento e da adaptação a uma prótese, Bernardo iniciou uma campanha de arrecadação nas redes sociais. Em publicação, ele relatou que estava na linha de frente da operação quando foi baleado e destacou que pretende seguir atuando em defesa da sociedade.

Apesar da mobilização, o Governo do Estado informou que irá custear integralmente a prótese do delegado, além de oferecer todo o suporte necessário para sua recuperação. Ainda assim, Bernardo mantém a campanha aberta para ajudar nas demais despesas do processo de reabilitação, através do pix: delegadobernardoleal@gmail.com