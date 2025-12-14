Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Polícia realiza ação contra o tráfico de drogas na comunidade do Rato Molhado, em Niterói

Três suspeitos foram presos

14 de dezembro de 2025 - 15:12
Material apreendido pelos PMs
Material apreendido pelos PMs

Equipes do 12ºBPM (Niterói), realizaram uma ação neste sábado (13), para coibir o tráfico de drogas na comunidade do Rato Molhado, em Itaipu. Ao entrar na favela, os agentes se depararam com três homens suspeitos que estavam vendendo entorpecentes. Os suspeitos foram abordados e encaminhados a 81ª DP (Itaipu). 

Com os homens foi apreendido 81 pinos de cocaína, 45 trouxinhas de maconha, 3 pedras de crack, 3 rádios transmissores, 3 aparelhos celulares e R$ 13,00 em espécie.

