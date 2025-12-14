Homem agride mulher grávida em São Gonçalo

Mulher grávida e levada ao hospital depois de ser agredida. - Foto: Divulgação

Mulher grávida e levada ao hospital depois de ser agredida. - Foto: Divulgação

Uma mulher grávida foi vítima de agressão na noite deste sábado (13), no bairro Nova Cidade, em São Gonçalo, Região Metropolitana. O caso mobilizou equipes da Patrulha Maria da Penha e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

A vítima, identificada como, como Thales Rodrigo Carvalho do Carmo, de 20 anos, deu entrada no Centro de Trauma por volta das 22h10, levada pelo CBMERJ, apresentando sangramento em decorrência de golpes sofridos na região abdominal. Em razão da gestação, o chefe de plantão acionou a Patrulha Maria da Penha para acompanhamento do caso.

Após o primeiro atendimento, a mulher foi encaminhada à Maternidade Dr. Mário Niajar para avaliação médica especializada. Em seguida, ela foi conduzida à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde a ocorrência foi registrada, juntamente com o suposto agressor.

O caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil.