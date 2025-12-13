Homem é preso por receptação após abordagem policial no Fonseca, em Niterói
Motocicleta com indícios de adulteração foi identificada durante patrulhamento do 12º BPM na Alameda São Boaventura
Um homem foi preso por receptação na madrugada desta sexta-feira (12), no bairro do Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana Leste Fluminense. A ocorrência foi registrada por volta de 1h30, na Alameda São Boaventura, nas proximidades de um posto de gasolina, durante patrulhamento de rotina do 12º (Niterói).
Segundo a Comunicação de Ocorrência Policial (COP), os agentes abordaram dois indivíduos que levantaram suspeita durante a ação. Na revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado com os abordados.
Durante a verificação de uma motocicleta Yamaha, os policiais constataram irregularidades nos dados do veículo. Apesar de a placa não apresentar registro de roubo ou furto, o sistema apontava divergência na cor original, que deveria ser preta. Além disso, a análise do chassi revelou numeração incompatível, pertencente a outra motocicleta.
Ao ser questionado, o condutor informou que havia deixado o veículo em uma oficina mecânica localizada na subida da Ititioca, em Niterói, cerca de dois meses antes, e afirmou ter ciência da troca de peças. Em consultas posteriores, os policiais constataram que o homem possui antecedente criminal por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e estava há meses sem cumprir as condições impostas pela Justiça.
Diante das irregularidades, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde o caso foi registrado e ficou à disposição da autoridade policial.