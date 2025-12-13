Homem é preso por receptação após abordagem policial no Fonseca, em Niterói

Um homem foi preso por receptação na madrugada desta sexta-feira (12), no bairro do Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana Leste Fluminense. A ocorrência foi registrada por volta de 1h30, na Alameda São Boaventura, nas proximidades de um posto de gasolina, durante patrulhamento de rotina do 12º (Niterói).

Segundo a Comunicação de Ocorrência Policial (COP), os agentes abordaram dois indivíduos que levantaram suspeita durante a ação. Na revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado com os abordados.

Durante a verificação de uma motocicleta Yamaha, os policiais constataram irregularidades nos dados do veículo. Apesar de a placa não apresentar registro de roubo ou furto, o sistema apontava divergência na cor original, que deveria ser preta. Além disso, a análise do chassi revelou numeração incompatível, pertencente a outra motocicleta.

Ao ser questionado, o condutor informou que havia deixado o veículo em uma oficina mecânica localizada na subida da Ititioca, em Niterói, cerca de dois meses antes, e afirmou ter ciência da troca de peças. Em consultas posteriores, os policiais constataram que o homem possui antecedente criminal por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e estava há meses sem cumprir as condições impostas pela Justiça.

Diante das irregularidades, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde o caso foi registrado e ficou à disposição da autoridade policial.