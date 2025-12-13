Tragédia Familiar: Corpo de mulher é encontrado concretado dentro de poço em SG

De acordo com as investigações, o corpo foi localizado dentro de um tonel, ocultado no interior do poço - Foto: Divulgação

De acordo com as investigações, o corpo foi localizado dentro de um tonel, ocultado no interior do poço - Foto: Divulgação

O corpo de uma mulher foi encontrado na madrugada deste sábado (13) no bairro do Anaia, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Até o momento, a vítima ainda não foi oficialmente identificada. Segundo a Polícia Civil, o cadáver estava concretado no fundo de um poço, no quintal de uma residência.

A casa pertence a um homem de 41 anos, que foi preso em flagrante. De acordo com as investigações, o corpo estava dentro de um tonel e havia sido ocultado no interior do poço. O proprietário do imóvel foi autuado inicialmente por ocultação de cadáver e pode responder também por homicídio, conforme o avanço das apurações.

A filha da vítima, uma adolescente de 14 anos, foi apreendida e levada para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). Em depoimento preliminar, a menor assumiu a autoria do crime.

Segundo a Polícia Civil, mãe e filha mantinham uma relação marcada por conflitos graves. Os investigadores informaram ainda que a adolescente já teria manifestado, em outras ocasiões, a intenção de matar a mãe e chegou a tentar contra a vida da vítima anteriormente.

As apurações indicam que a motivação do crime pode estar relacionada ao relacionamento entre a adolescente e o homem preso, que não era aceito pela mãe. Mãe e filha estavam desaparecidas desde setembro, e o desaparecimento havia sido registrado em delegacia.

Caso os fatos sejam confirmados, a adolescente poderá responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação para esclarecer a dinâmica do crime e a participação de cada envolvido.



Relembre o caso

Na manhã de sexta-feira (12), uma adolescente de 14 anos se apresentou na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), acompanhada por uma pessoa cuja identidade não foi divulgada. Na unidade policial, a menor assumiu a autoria da morte da própria mãe.

De acordo com a Polícia Civil, a adolescente confessou que matou a vítima e ocultou o corpo, que teria sido concretado no quintal de uma residência no bairro do Anaia, em São Gonçalo. Mãe e filha estavam desaparecidas desde o mês de setembro, e o sumiço havia sido registrado oficialmente na delegacia.

* Em apuração.