Homem é preso após mostrar órgão sexual para menores em Niterói

Um homem foi preso na noite de quinta-feira (11) após ser acusado de cometer ato obsceno diante de duas menores que brincavam na Praça de Gragoatá, em Niterói.

Segundo a PM, a mãe das meninas, de 16 e 7 anos, relatou que o homem se aproximou, sentou em um dos bancos da praça e passou a observá-las de forma suspeita. Em seguida, ele teria exposto o órgão genital e realizado gestos obscenos.

Populares que estavam no local detiveram o homem até a chegada da polícia. O suspeito, de 30 anos, que não possui anotações criminais anteriores, foi levado à 76ªDP, onde acabou detido em flagrante pelo crime de importunação ofensiva ao pudor.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.