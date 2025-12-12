Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Acidente entre ônibus e carro de passeio deixa quatro feridos no Barro Vermelho

Colisão ocorreu no fim da manhã desta sexta-feira e deixou quatro pessoas feridas, incluindo uma criança de 7 anos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 12 de dezembro de 2025 - 16:27
Acidente aconteceu na altura da localidade conhecida como Solinho
Acidente aconteceu na altura da localidade conhecida como Solinho -

Um acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeio deixou quatro pessoas feridas no fim da manhã desta sexta-feira, na Rua Doutor Getúlio Vargas, nº 382, no Barro Vermelho. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h50 para atender a ocorrência.

Quatro pessoas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiro sendo um homem, duas mulheres e uma criança. As equipes de resgate realizaram os primeiros atendimentos ainda no local.

A via ficou parcialmente interditada durante o atendimento, causando lentidão no trânsito.

O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

