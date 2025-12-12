PM morre durante perseguição policial em Belford Roxo

O 3º sargento da Polícia Militar, Joelson da Silva Dalbem, morreu durante uma perseguição na Avenida Carvalhães, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na noite desta quinta-feira (11).

Segundo a PM, o agente estava de moto patrulhando quando tentou realizar um cerca tático a um suspeito de um motocicleta roubada, durante a ação ele acabou colidindo com um caminhão-pipa.

O militar estava na corporação desde 2011 e era lotado no 39°BPM (Belford Roxo). Ele deixa a mulher.

Nas redes sociais, o secretário de Estado da PM, coronel Marcelo de Menezes, lamentou o caso e destacou que o policial dedicou a carreira ao serviço público, à proteção de inocentes e à honra da farda. Ele lembrou também que, recentemente, havia parabenizado o agente por ter salvo um bebê engasgado.

"Esse gesto resume quem ele era: um policial vocacionado, técnico, humano e incansável. Perdemos o sargento Dalbem, durante mais uma de tantas ações de coragem, fiel ao compromisso que assumiu quando jurou defender a população do Rio de Janeiro, durante uma perseguição. O sargento Dalbem parte como herói, deixando um legado que jamais será esquecido. À família, amigos e irmãos de farda, toda minha solidariedade", exaltou o comandante da corporação.

O velório do PM ocorre às 22h desta sexta-feira (12), na sede do 39ºBPM. A partir das 7h de sábado (12), haverá um cortejo em direção ao Cemitério Jardim da Saudade, Sulacap. O sepultamento será às 10h. Em homenagem, a Prefeitura de Belford Roxo decretou luto oficial de três dias na cidade.