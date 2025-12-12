PM prende dois por tráfico de drogas no Viradouro, em Niterói
Na ação foram apreendidas duas pistolas e grande quantidade de drogas
Equipes do 12º BPM de Niterói, durante um patrulhamento na Comunidade do Viradouro, em Santa Rosa, tiveram atenção voltada para dois homens armados que realizavam a comercialização de material entorpecente.
Diante dos fatos, a equipe abordou e prendeu ambos os suspeitos, e apreendeu duas pistolas, munições, grande quantidade de drogas, celulares, rádio transmissor, máquina de cartão e dinheiro em espécie.
Leia também:
'Rabicó' 'fura' 'Operação Contenção' em São Gonçalo e consegue fugir. Saiba quem é ele!
Foragidos do Salgueiro são detidos em operação policial em São Gonçalo
Todo o material apreendido e os dois criminosos foram encaminhados à delegacia da região, onde ambos permaneceram presos por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.