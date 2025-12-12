Caminhão roubado com mercadorias da Shopee avaliadas em R$ 250 mil é recuperado pela PM em São Gonçalo

Policiais do 1º BPM de São Gonçalo recuperaram, na manhã desta sexta-feira (12), um caminhão com mercadorias da Shopee que havia sido roubado na RJ-104, próximo ao bairro Tribobó. Segundo a PM, após um chamado recebido pelo 190, as equipes se deslocaram até o bairro Lindo Parque, indicado pela denúncia, onde tiveram êxito em recuperar a carga.

Segundo funcionários da empresa responsável, a estimativa é que o valor total da mercadoria esteja avaliado em aproximadamente R$ 250 mil.

