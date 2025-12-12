Instagram Facebook Twitter Whatsapp
PM de folga reage a assalto, troca tiros com criminosos e é baleado no Rio

O PM foi atingido de raspão na cabeça e na coxa; Um dos criminosos envolvidos também ficou ferido, enquanto o outro fugiu

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 12 de dezembro de 2025 - 09:39
Durante o confronto, o policial foi atingido de raspão na cabeça e também na coxa -

Uma tentativa de assalto na tarde desta quinta-feira (11) resultou em uma troca de tiros entre um policial e dois criminosos. O PM, que estava de folga, reagiu à ação, ocorrida nas proximidades da estação de trem do Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. O agente e um dos criminosos foram baleados.

Segundo a Polícia Militar, tudo aconteceu por volta das 12h40, na Rua Frei Fabiano. Moradores e motoristas ficaram em pânico.

Ainda de acordo com a corporação, dois criminosos em uma motocicleta abordaram o agente, que reagiu. Houve troca de tiros no meio da rua, em um horário de grande movimento.

Durante o confronto, o policial foi atingido de raspão na cabeça e também na coxa. Ele recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. O estado de saúde dele é considerado estável.

Um dos suspeitos também foi baleado e encaminhado para o mesmo hospital. Com ele, os policiais apreenderam celulares, uma pulseira e capacetes. O segundo criminoso conseguiu fugir, abandonando a moto usada na ação, que ficou caída na rua e foi apreendida.

O caso está sendo investigado pela 25ª DP (Engenho Novo), que tenta identificar o segundo envolvido na tentativa de assalto.

