PM de folga reage a assalto, troca tiros com criminosos e é baleado no Rio

Durante o confronto, o policial foi atingido de raspão na cabeça e também na coxa - Foto: Reprodução/TV Globo

Durante o confronto, o policial foi atingido de raspão na cabeça e também na coxa - Foto: Reprodução/TV Globo

Uma tentativa de assalto na tarde desta quinta-feira (11) resultou em uma troca de tiros entre um policial e dois criminosos. O PM, que estava de folga, reagiu à ação, ocorrida nas proximidades da estação de trem do Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. O agente e um dos criminosos foram baleados.

Segundo a Polícia Militar, tudo aconteceu por volta das 12h40, na Rua Frei Fabiano. Moradores e motoristas ficaram em pânico.

Ainda de acordo com a corporação, dois criminosos em uma motocicleta abordaram o agente, que reagiu. Houve troca de tiros no meio da rua, em um horário de grande movimento.

Leia também:

'Rabicó' 'fura' 'Operação Contenção' em São Gonçalo e consegue fugir. Saiba quem é ele!

Foragidos do Salgueiro são detidos em operação policial em São Gonçalo



Durante o confronto, o policial foi atingido de raspão na cabeça e também na coxa. Ele recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. O estado de saúde dele é considerado estável.

Um dos suspeitos também foi baleado e encaminhado para o mesmo hospital. Com ele, os policiais apreenderam celulares, uma pulseira e capacetes. O segundo criminoso conseguiu fugir, abandonando a moto usada na ação, que ficou caída na rua e foi apreendida.

O caso está sendo investigado pela 25ª DP (Engenho Novo), que tenta identificar o segundo envolvido na tentativa de assalto.