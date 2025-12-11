Foragidos do Salgueiro são detidos em operação policial em São Gonçalo

Os três presos fugiram da 'Operação Contenção', realizada nessa quinta-feira (11), em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Os três presos fugiram da 'Operação Contenção', realizada nessa quinta-feira (11), em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Três homens foram detidos na manhã desta quinta-feira (11) no bairro Santa Luzia, em São Gonçalo, durante a segunda fase da “Operação Torniquete”. Eles são suspeitos de participar de roubos de carga e, segundo a Polícia Civil, teriam deixado o Complexo do Salgueiro após o avanço da “Operação Contenção” na região.

De acordo com os agentes, a equipe recebeu informações de que o grupo estaria transferindo mercadorias roubadas. No ponto indicado, os policiais encontraram os suspeitos com uma grande quantidade de entorpecentes e três motocicletas, todas com indícios de origem criminosa.

As apurações revelam que o trio já possui passagens anteriores por roubos.

Sobre a Operação Torniquete

A iniciativa busca desarticular esquemas de roubo, furto e receptação de cargas e veículos, atividades que dão suporte financeiro a facções criminosas, garantindo desde disputas territoriais até o auxílio a familiares de integrantes presos ou soltos.

Desde setembro de 2024, a operação contabiliza mais de 710 prisões, além da recuperação de cargas e veículos avaliados em aproximadamente R$ 44 milhões. Também foram bloqueados bens e valores que ultrapassam R$ 70 milhões.

A ação desta quinta contou com o apoio de equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP).