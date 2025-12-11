Megaoperação no Complexo do Salgueiro recupera veículos roubados

Dois veículos roubados já foram recuperados durante a megaoperação que acontece na manhã desta quinta-feira (11) no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

No interior da comunidade, embora não haja mais registro de tiros, o clima é de tensão. Equipamentos e veículos especializados estão sendo usados para a retirada de barricadas do tráfico.

Cerca de mil policiais civis e militares participam da ação, que tem como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão, além da retirada de barricadas.

Veículos especializados estão sendo usados para a retirada de barricadas | Foto: Layla Mussi

No acesso principal do Complexo do Salgueiro, comerciantes e moradores ficaram parte da manhã sem energia elétrica.

Leia também:

Megaoperação no Salgueiro suspende aulas e atendimento em unidades de saúde

Criminosos queimam carros e formam barreiras em reação à operação policial no Salgueiro, em SG; Vídeo

A operação, que faz parte de um desdobramento da Operação Contenção, conta com a participação de 880 policiais militares do Comando de Operações Especiais - Bope, BAC, BPChoq, GAM -, do RECOM, do Comando de Polícia Rodoviária e dos Grupamentos de Ações Táticas (GAT) dos batalhões do 4º Comando de Policiamento de Área (4º CPA). As tropas contam com o apoio de 20 blindados, duas aeronaves, 123 viaturas e quatro ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate (GSAR), sendo duas delas blindadas.

Ainda não há informações sobre prisões, apreensões ou feridos.

1/3 | Foto: Layla Mussi

2/3 | Foto: Layla Mussi

3/3 | Foto: Layla Mussi







Em nota, a Enel informou que "uma ocorrência na linha de distribuição que atende as subestações Guaxindiba e Portão do Rosa, em São Gonçalo, impactou o fornecimento aos clientes do município. Desde o primeiro momento, a distribuidora realizou manobras remotas para reduzir o número de clientes afetados. Técnicos da empresa estão em campo para normalizar o serviço o mais rápido possível".