Criminosos queimam carros e formam barreiras em reação à operação policial no Salgueiro, em SG; Vídeo

O Governo do Estado mobilizou 1.000 policiais civis e militares para atuar no Complexo do Salgueiro na manhã desta quinta-feira (11)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 11 de dezembro de 2025 - 09:35
Criminosos incendiaram carros e formaram barreiras de fogo pelas ruas do Complexo do Salgueiro

O Governo do Estado mobilizou 1.000 policiais civis e militares para atuar no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo na manhã desta quinta-feira (11). A ação tem como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão.

Em resposta à ação policial, criminosos incendiaram carros e formaram barreiras de fogo pelas ruas do Complexo do Salgueiro. Ainda não há informações sobre presos, apreensões ou feridos.


Participam da operação 880 policiais militares do Comando de Operações Especiais - Bope, BAC, BPChoq, GAM -, do RECOM, do Comando de Polícia Rodoviária e dos Grupamentos de Ações Táticas (GAT) dos batalhões do 4º Comando de Policiamento de Área (4º CPA). As tropas contam com o apoio de 20 blindados, duas aeronaves, 123 viaturas e quatro ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate (GSAR), sendo duas delas blindadas.

