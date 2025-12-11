Polícia Civil prende em São Gonçalo criminoso que usava jogos on-line para extorquir vítimas

A Polícia Civil está sempre on-line para combater todo tipo de delito. Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), da Delegacia Antissequestro (DAS), da Polícia Militar e da Polícia Civil do Paraná deflagaram, nesta quarta-feira (10/12), a "Operação Brincando com Fogo", contra um homem que usava plataforma de jogos virtuais para praticar crime de extorsão. As equipes cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão em um endereço do alvo no bairro da Palmeirinha, em São Gonçalo.

As investigações tiveram início após uma vítima de Curitiba procurar a polícia paranaense e relatar que, durante uma partida on-line, foi convencida por outro jogador a instalar um programa de jogo em seu computador. Ao executar o arquivo, o criminoso passou a ter controle remoto da máquina e acessar dados pessoais e sensíveis armazenados no equipamento da vítima.

O homem passou a chantagear a vítima e exigia depósitos, transferências via pix e envio de criptoativos para não divulgar os dados sigilosos ou praticar outras ações graves com o acesso. A pessoa se viu obrigada a realizar o pagamento de R$ 10 mil ao criminoso.

Os agentes da polícia paranaense identificaram evidências suficientes para representar pela prisão do criminoso e busca apreensão de seus equipamentos. Na manhã desta quarta-feira (10), as equipes cumpriram os mandados, inclusive com o auxílio de veículo blindado. O homem foi preso e encaminhado ao sistema penitenciário. Durante a ação, foram bloqueados mais de R$ 30 mil em contas bancárias e carteiras de criptoativos, além da apreensão de nove aparelhos celulares, computadores, cartões bancários e vasta documentação relacionada às atividades ilícitas.