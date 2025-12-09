Prefeito de Niterói convida adversário de São Gonçalo para diálogo

Em um gesto republicano e direto de abertura ao diálogo, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, convidou publicamente o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, seu adversário político, para um diálogo sobre o desenvolvimento da região. O convite foi feito em vídeo publicado nas redes sociais nessa segunda-feira (08).

Durante um encontro com o deputado federal Dimas Gadelha e os vereadores gonçalenses De Jorge Patrício, Juliano Freitas e Isaac Ricaldi, Rodrigo Neves sinalizou que é hora de deixar as diferenças de lado e trabalhar pela população da região leste fluminense .

O prefeito de Niterói apresentou uma proposta concreta. Declarou-se disposto a depositar 200 milhões de reais por ano em um fundo de desenvolvimento de São Gonçalo, a partir de 2026. Por unanimidade o STJ , depois o STF e recentemente o TRF-1 de Brasília negaram o pleito de São Gonçalo para ser zona de produção principal do petróleo por não estar em frente aos campos de produção. As decisões dos Tribunais basearam-se em relatórios técnicos da ANP e IBGE que negam o pleito de São Gonçalo para ser zona de produção principal. Mas o Prefeito Rodrigo Neves defende a criação de um fundo de apoio a São Gonçalo com a aprovação da lei federal 4.504 , de autoria do deputado Dimas Gadelha e do então deputado Quaquá, atualmente Prefeito de Maricá .

"Prefeito Capitão Nelson, eu queria lhe convidar para que nós pudéssemos sentar à mesa e a gente tratar daquilo que importa, o diálogo para que duas cidades irmãs possam se desenvolver", disse Neves no vídeo, dirigindo-se ao colega de São Gonçalo. "Porque isso é bom para São Gonçalo, mas também é muito bom para Niterói."

"Vamos em frente e, Capitão Nelson, o senhor está convidado para a gente sentar à mesa e fazer esse entendimento já a partir de 2026. Um grande abraço", concluiu Neves na publicação.

