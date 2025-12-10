Governo do Rio intensifica a Operação Barricada Zero no Jardim Catarina

O Governo do Estado mantém, nesta quarta-feira (10/12), o avanço da Operação Barricada Zero, com frentes de trabalho distribuídas por comunidades da capital, da Baixada Fluminense e de São Gonçalo. Somente na última terça-feira, as equipes removeram 368 toneladas de materiais utilizados como barricadas por grupos criminosos. A atuação contínua reforça o compromisso do Estado em restabelecer acessos, ampliar a mobilidade urbana e reduzir a capacidade de controle territorial de organizações armadas.

"Seguimos firmes no propósito de devolver às pessoas o direito de circular livremente em seus bairros. Não se trata apenas de retirar obstáculos físicos, mas de reafirmar a presença e o compromisso do Estado com quem vive nessas regiões. O trabalho é permanente, e não vamos recuar", afirmou o governador Cláudio Castro.

As áreas atendidas nesta quarta-feira foram definidas pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI-RJ). Na Baixada Fluminense, a operação está sendo realizada em Massapê, Duque de Caxias, e nos bairros Gato Preto e Castelinho, em São João de Meriti. Em São Gonçalo, os trabalhos seguem no Jardim Catarina, uma das áreas de maior atuação desde o início do programa.

Coordenada pelo GSI-RJ, a Operação Barricada Zero reúne esforços da Polícia Militar, Polícia Civil, secretarias estaduais e prefeituras. A ação utiliza retroescavadeiras, rompedores hidráulicos e caminhões para agilizar a retirada dos materiais e possibilitar, sempre que as condições permitem, a recuperação imediata do pavimento.

Frentes de atuação desta quarta-feira (10/12)

Rio de Janeiro

Urubu

Rato

Caixa D’Água

Céu Azul

Ás de Ouro

Tatão

Duque de Caxias

Massapê

São Gonçalo

Jardim Catarina

São João de Meriti

Gato Preto

Castelinho