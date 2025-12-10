Polícia Civil prende estelionatária por golpes contra idosos em São Gonçalo

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Rubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da Delegacia de Rubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) prenderam, na manhã desta terça-feira (09/12), uma mulher que aplicava golpes em idosos utilizando uma falsa ação beneficente. A estelionatária foi capturada na residência de parentes em São Gonçalo, na Região Metropolitana, após semanas de monitoramento.

As investigações apontaram que a criminosa se apresentava falsamente como representante de uma instituição de caridade e oferecia às vítimas um benefício que prometia a entrega mensal de cestas básicas por um ano a pessoas em situação de vulnerabilidade. A partir de técnicas de engenharia social, ela conquistava a confiança das vítimas, principalmente de idosos, e coletava dados pessoais e bancários das pessoas sob o pretexto de cadastramento no programa.

Com essas informações, o grupo criminoso realizava empréstimos consignados fraudulentos, transferências via pix e desviava os valores para contas ligadas ao grupo criminoso. Os golpes causaram prejuízo a dezenas de idosos ao longo de 2025, especialmente em São Gonçalo e na Região dos Lagos.

A equipe da DRFA-CAP realizou intenso trabalho de inteligência e monitoramento e conseguiram identificar e localizar uma das integrantes do grupo criminoso. Contra ela, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por estelionato e associação criminosa.

As diligências continuam para identificar e capturar os demais envolvidos no esquema.