Polícias Civil e Militar interceptam bonde armado do Comando Vermelho e frustram noite de terror no Rio

Em mais uma ação da "Operação Contenção", policiais civis e militares frustraram, na madrugada desta quarta-feira (10/12), um ataque armado que seria promovido por integrantes do Comando Vermelho contra criminosos rivais do Terceiro Comando Puro, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio. Os agentes apreenderam dois fuzis, duas pistolas, carregadores de armas, radiotransmissor, um veículo e grande quantidade de munição. Um criminoso foi neutralizando durante ataque com as forças de segurança e quatro estão sob custódia. A ação conjunta reuniu equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) e do 16º BPM (Olaria), que já monitoravam o grupo há semanas.

As investigações apontaram que o grupo criminoso, ligado à comunidade do Juramentinho, em Vicente de Carvalho, vinha promovendo ataques sucessivos em áreas dominadas pelo grupo rival na região do Amarelinho, onde os narcoterroristas vestiram uniformes escolares para não chamar atenção e surpreender os adversários. Na madrugada desta quarta, a quadrilha se deslocava para mais uma ofensiva, desta vez na comunidade Para-Pedro, em Irajá.

Leia também:

Deputado Renan Jordy se envolve em confusão com bombeiro na Alerj

NitBike será expandido para a Região Oceânica em 2026



Durante o trabalho de monitoramento, as equipes interceptaram o veículo utilizado pelos criminosos. Houve fuga, os criminosos dispararam covardemente contra os policiais e os agentes reagiram à agressão e contiveram o grupo. Quatro homens, entre eles um adolescente, foram baleados e socorridos para uma unidade de saúde da região. Um quinto indivíduo também recebeu atendimento, mas não resistiu.

No veículo, os policiais encontraram um grande arsenal de guerra com fuzis, pistolas, quatro carregadores de fuzil, dois carregadores de pistola, um radiotransmissor e grande quantidade de munição. O carro utilizado pela quadrilha foi apreendido e encaminhado para perícia.

Entre os capturados, um deles é apontado como autor de um roubo cometido em julho deste ano, em Mesquita. Já o adolescente ferido responde por ato infracional análogo ao crime de latrocínio ocorrido em abril, em São João de Meriti.

A ação faz parte da "Operação Contenção", uma ofensiva estratégica do Governo do Estado para conter e atacar o avanço territorial da facção criminosa Comando Vermelho. O principal objetivo é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região. Até o momento, mais de 250 capturados e outros 136 criminosos neutralizados em confronto. Foram apreendidas cerca de 460 armas, sendo 189 fuzis, e mais de 50 mil munições.